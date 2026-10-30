Shenzhen Chipscreen Biosciences A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Chipscreen Biosciences A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CNY, nach 0,100 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,11 Prozent auf 297,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 267,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at