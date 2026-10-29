Shenzhen CSL Vacuum Science and Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shenzhen CSL Vacuum Science and Technology hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shenzhen CSL Vacuum Science and Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 168,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 97,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at