Shenzhen Expressway: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Expressway hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,25 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 CNY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 2,12 Milliarden CNY, gegenüber 2,13 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at