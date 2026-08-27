Shenzhen Expressway: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shenzhen Expressway hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 HKD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Expressway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 2,32 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at