Shenzhen Expressway hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shenzhen Expressway hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Expressway 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,27 Prozent zurück. Hier wurden 278,2 Millionen USD gegenüber 296,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at