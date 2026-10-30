Shenzhen Expressway legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shenzhen Expressway hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,220 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,47 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,33 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at