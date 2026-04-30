Shenzhen Expressway: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenzhen Expressway hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Expressway 0,200 HKD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Expressway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,99 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,89 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at