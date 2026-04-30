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30.04.2026 06:31:29
Shenzhen Expressway stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shenzhen Expressway hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 243,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 254,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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