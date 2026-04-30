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30.04.2026 06:31:29
Shenzhen Expressway vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shenzhen Expressway hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 CNY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,76 Milliarden CNY – eine Minderung von 0,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,77 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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