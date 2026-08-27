Shenzhen Expressway: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shenzhen Expressway hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,89 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at