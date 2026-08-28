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28.08.2026 06:31:29
Shenzhen Fortune Trend Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shenzhen Fortune Trend Technology A ließ sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenzhen Fortune Trend Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Shenzhen Fortune Trend Technology A 67,6 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 78,0 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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