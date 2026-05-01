|
01.05.2026 06:31:29
Shenzhen Fortune Trend Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shenzhen Fortune Trend Technology A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53,7 Millionen CNY – eine Minderung von 2,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 54,9 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!