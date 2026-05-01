Shenzhen Fortune Trend Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shenzhen Fortune Trend Technology A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53,7 Millionen CNY – eine Minderung von 2,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 54,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at