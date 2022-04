Shenzhen Fortune Trend Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Fortune Trend Technology A ließ sich am 19.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenzhen Fortune Trend Technology A die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,97 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 348,33 Millionen CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at