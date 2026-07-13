Shenzhen Gas A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shenzhen Gas A ließ sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenzhen Gas A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Gas A 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 7,98 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at