Shenzhen Gas A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shenzhen Gas A hat am 09.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,27 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,490 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,510 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 29,80 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,31 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,500 CNY sowie einen Umsatz von 29,80 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at