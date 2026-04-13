13.04.2026 06:31:29

Shenzhen Gas A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shenzhen Gas A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,09 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Gas A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shenzhen Gas A 6,81 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,51 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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