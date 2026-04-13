|
13.04.2026 06:31:29
Shenzhen Gas A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shenzhen Gas A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,09 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Gas A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shenzhen Gas A 6,81 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,51 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!