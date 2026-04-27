|
27.04.2026 06:31:29
Shenzhen Gongjin Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shenzhen Gongjin Electronics präsentierte am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 2,66 Milliarden CNY gegenüber 2,33 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,100 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren -0,100 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,36 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,19 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.