Shenzhen Gongjin Electronics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shenzhen Gongjin Electronics präsentierte am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,66 Milliarden CNY gegenüber 2,33 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,100 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren -0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,36 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,19 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at