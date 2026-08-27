Shenzhen Gongjin Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenzhen Gongjin Electronics hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,68 Prozent auf 2,64 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at