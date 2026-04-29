Shenzhen Gongjin Electronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shenzhen Gongjin Electronics hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shenzhen Gongjin Electronics hat ein EPS von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Gongjin Electronics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at