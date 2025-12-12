Hutchison Port Holdings Trust Reg S Aktie
WKN DE: A1JFYB / ISIN: SG2D00968206
|
12.12.2025 13:37:28
Shenzhen government acquires portion of Hutchison Port Holdings’ land for 15.6 million yuan
The 7,775 sq m acquisition is for a land-sea corridor and rail link developmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hutchison Port Holdings Trust Reg Smehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu PORT INC. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hutchison Port Holdings Trust Reg S
|0,17
|1,83%
|Hutchison Port Holdings Trust Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Units
|3,50
|-17,65%
|PORT INC. Registered Shs
|2 026,00
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.