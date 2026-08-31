Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,07 HKD. Im letzten Jahr hatte Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group einen Gewinn von 0,200 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,44 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at