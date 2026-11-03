|
03.11.2026 06:31:28
Shenzhen Heungkong A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shenzhen Heungkong A hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Heungkong A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 254,0 Millionen CNY im Vergleich zu 410,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!