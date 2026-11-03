El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt. Jetzt mehr erfahren! -W-
03.11.2026 06:31:28

Shenzhen Heungkong A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shenzhen Heungkong A hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Heungkong A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 254,0 Millionen CNY im Vergleich zu 410,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Dienstagshandel nach. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen