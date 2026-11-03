Shenzhen Heungkong A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shenzhen Heungkong A hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Heungkong A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 254,0 Millionen CNY im Vergleich zu 410,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at