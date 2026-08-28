Shenzhen Heungkong A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shenzhen Heungkong A hat am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shenzhen Heungkong A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 467,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 382,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at