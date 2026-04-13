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13.04.2026 06:31:29
Shenzhen Heungkong A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shenzhen Heungkong A hat am 11.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,28 Prozent auf 297,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Heungkong A 533,7 Millionen CNY umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CNY gegenüber 0,020 CNY im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz wurde auf 1,43 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,75 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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