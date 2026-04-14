Shenzhen Hopewind Electric A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Hopewind Electric A hat am 11.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,240 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,82 Prozent auf 573,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 773,5 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at