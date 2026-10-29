Shenzhen Hopewind Electric A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Hopewind Electric A hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Shenzhen Hopewind Electric A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 869,5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 894,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at