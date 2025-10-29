Shenzhen Hopewind Electric A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Hopewind Electric A hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 CNY, nach 0,220 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 894,0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 923,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at