Shenzhen Huiding Technology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shenzhen Huiding Technology veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,21 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,82 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 1,33 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,71 Milliarden CNY, während im Vorjahr 4,35 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at