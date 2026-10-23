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23.10.2026 06:31:29
Shenzhen Huiding Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shenzhen Huiding Technology hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Shenzhen Huiding Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,540 CNY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 1,05 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 17,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Huiding Technology 1,27 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,343 CNY sowie einem Umsatz von 1,16 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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