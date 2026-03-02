02.03.2026 06:31:29

Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A legte Quartalsergebnis vor

Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel waren -1,400 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,48 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A einen Umsatz von 897,3 Millionen CNY eingefahren.

Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,590 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,760 CNY je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,13 Prozent auf 4,19 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,51 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 3,460 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 4,37 Milliarden CNY beziffert.

