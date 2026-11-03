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03.11.2026 06:31:28
Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A äußerte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,830 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,83 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,04 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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