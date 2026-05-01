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01.05.2026 06:31:29
Shenzhen Injoinic Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Shenzhen Injoinic Technology A hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 CNY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,03 Prozent auf 376,8 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 306,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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