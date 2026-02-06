Shenzhen Injoinic Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Injoinic Technology A hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 442,7 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 406,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,410 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,12 Prozent auf 1,61 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at