Shenzhen Intellifusion Technologies A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Intellifusion Technologies A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Intellifusion Technologies A ein EPS von -0,340 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shenzhen Intellifusion Technologies A im vergangenen Quartal 324,1 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenzhen Intellifusion Technologies A 381,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at