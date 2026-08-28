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28.08.2026 06:31:29
Shenzhen Intellifusion Technologies A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shenzhen Intellifusion Technologies A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,33 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Intellifusion Technologies A ein EPS von -0,340 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Shenzhen Intellifusion Technologies A im vergangenen Quartal 324,1 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenzhen Intellifusion Technologies A 381,7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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