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20.04.2026 06:31:29
Shenzhen Investment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shenzhen Investment hat am 17.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Shenzhen Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 HKD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 220,3 Millionen HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,5 Millionen HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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