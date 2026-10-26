Shenzhen Investment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shenzhen Investment hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Investment 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at