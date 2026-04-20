Shenzhen Investment legte Quartalsergebnis vor

Shenzhen Investment lud am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shenzhen Investment 28,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at