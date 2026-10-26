Shenzhen Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Investment hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,05 HKD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shenzhen Investment mit 0,050 HKD je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz wurden 266,0 Millionen HKD gegenüber 229,5 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at