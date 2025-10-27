Shenzhen Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Investment hat am 24.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 29,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Investment 30,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

