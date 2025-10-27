Shenzhen Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Investment präsentierte in der am 24.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Mit einem EPS von 0,05 HKD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shenzhen Investment mit 0,050 HKD je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig standen 229,5 Millionen HKD in den Büchern – ein Minus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Investment 239,4 Millionen HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at