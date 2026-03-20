Shenzhen Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Investment lud am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,03 HKD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 HKD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 225,2 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 228,9 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,160 HKD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,160 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 953,56 Millionen HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 852,88 Millionen HKD.

Redaktion finanzen.at