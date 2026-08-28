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28.08.2026 06:31:29
Shenzhen JPT Opto-Electronics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shenzhen JPT Opto-Electronics A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen JPT Opto-Electronics A 0,620 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Shenzhen JPT Opto-Electronics A im vergangenen Quartal 826,2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenzhen JPT Opto-Electronics A 537,7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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