Shenzhen JPT Opto-Electronics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen JPT Opto-Electronics A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen JPT Opto-Electronics A 0,620 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Shenzhen JPT Opto-Electronics A im vergangenen Quartal 826,2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenzhen JPT Opto-Electronics A 537,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at