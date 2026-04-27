Shenzhen Kingdom Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Kingdom Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen Kingdom Technology -0,100 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 462,3 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 521,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at