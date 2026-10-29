Shenzhen Kingdom Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Kingdom Technology gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Shenzhen Kingdom Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,08 Prozent auf 546,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 563,3 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at