Shenzhen Kingdom Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shenzhen Kingdom Technology veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 667,8 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 686,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at