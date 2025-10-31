Shenzhen Kingdom Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Kingdom Technology hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,19 Prozent auf 563,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

