Shenzhen Kinwong Electronic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shenzhen Kinwong Electronic hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,32 CNY. Im letzten Jahr hatte Shenzhen Kinwong Electronic einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 3,99 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen Kinwong Electronic 3,19 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at