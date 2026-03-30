Shenzhen Kinwong Electronic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shenzhen Kinwong Electronic ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenzhen Kinwong Electronic die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,58 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,23 Milliarden CNY ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,30 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 1,34 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,62 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 15,28 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at