Shenzhen Kinwong Electronic zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Kinwong Electronic hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,390 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,89 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,34 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at