Shenzhen Kiwi Instruments A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shenzhen Kiwi Instruments A äußerte sich am 15.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 247,3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 159,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at